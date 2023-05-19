2021年百年大旱肆虐，緊急海水淡化機組成為救命水；兩年後，總統蔡英文日前宣布未來將有常設海淡廠計畫，首波在台南、新竹啟動。換言之，海淡水將成為常態性水源，不再只是抗旱緊急機制。

行政院已核定台南及新竹海淡計畫，新竹全期計畫每日可供10萬立方公尺淡化水，總經費約120億；台南海淡第一期計畫每日可供10萬立方公尺淡化水，總經費約160億，各預計2027、2028年完工產水。

經濟部官員表示，相較於傳統造水存水機制的投資，特別是與水庫相比，考量產水量能，建造海淡廠相較下仍是較便宜、建設抗性較低的作法；但過去一直無法啟動建設的原因，主要是後續營運費用高，廠商購買意願不高。

以海淡水的每度水價格為例，恐需達到一度水31元左右。

然而，近年極端氣候衝擊下，官員表示，業者開始有不同想法，認為購買海淡水可成為大旱時的保險機制，畢竟水價平時雖低，但旱情時的水車載水成本更高，甚至萬一因為水不夠導致營運中斷，「代價更是難以計算」。

經濟部與幾家科技廠直接對話討論，達成共識，由政府出資興建海淡廠後，未來較高價的海淡水，將由主要科技、半導體大廠認購，解決後續營運成本的問題。

至於有些科技廠認為，海淡水雖然合乎自來水水質標準，但仍因為部分製程較敏感，不願直接使用海淡水的部分，水利署也採取靈活的「換水」機制；官員說明，意即同樣由科技大廠購買海淡水，水利署則以等量的自來水供給大廠。

此外，考量海淡廠造水較為耗電，水利署也與台電協調，將透過離峰時段造水，加上傳統冬春季枯水期是電力負載較低、風電光電旺盛的階段，因此在枯水期造水，除了可以善加利用未來更多的再生能源外，也可保留更多水源於水庫中，留待夏天時民生用水與發電使用，也是所謂「水庫儲水兼儲能」的概念。