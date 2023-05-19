台南應用科技大學美術系進修部112級畢業生的「夏丘」畢業展。（黃亞梅提供／洪榮志台南報導）

台南應用科技大學美術系進修部112級畢業生的「夏丘」畢業展。（黃亞梅提供／洪榮志台南報導）

學美術需要興趣與毅力的支撐，白天上班的在職生更需如此。台南應用科技大學美術系進修部112級14名畢業生，絕大多數都白天上班、晚上進修，平時還得抽空完成大量的作業及練習，但仍幾乎風雨無阻、認真上課；如今即將畢業，他們將於5月20日至6月2日在台南市中西區衛民街藏風藝文空間，以「夏丘」為主題，展出4年來努力的成果，歡迎各界參觀、指導。

畢業生黃亞梅表示，此次班上的「夏丘」畢業展，共有14位畢業生，合計展出約30多件作品，作品類型包含平面繪畫與複合媒材的應用，5月20日下午2點還將舉辦開幕茶會。

黃亞梅指出，此次畢業展以「夏丘」作為展出主題，希望透過展覽，陳述夜裡也有那麼一群人正在為自己而努力，或許無人知曉，路途艱辛、曲折、遙遠，但他們仍朝著流星的方向前進。

黃亞梅說，班上14名畢業生，年紀差距頗大，有剛高中畢業即就讀的年輕學子，也有保險業務員、上班族，甚至公司退休人員、家庭主婦，每個人白天忙於工作、家庭，晚上到校上課，假日還得完成老師指定的作業、創作，幾乎全年無休，但為了藝術學習、創作，卻樂此不疲。

黃亞梅認為，就好像在畢業季的仲夏夜裡，涼風吹來，在峻嶺的山丘上，流星也越過層層重巒，伴隨廣闊天際，坐落在自己的屬地。他們這群畢業生悄然無聲地相聚，彷彿仲夏夜裡的流星，一顆顆各自舞蹈、一個個舞出人人嚮往的星空，期盼藉由一幅幅作品，代替創作者們傳達各個故事，無聲似有聲地道出創作時所傾入的種種。