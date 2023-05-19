中華隊今在蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽8強對陣韓國，「台灣一姐」戴資穎在前兩點戰平的情況下，於第3點女單出馬對陣韓國「天才少女」安洗瑩，可惜開賽領先遭到逆轉，力戰19分鐘以13比21讓出首局。次局兩人一路纏鬥，小戴雖奮力救回兩個賽末點，網前殺球機會卻失誤掛網，以20比22飲恨惜敗。

戴資穎與安洗瑩上月底才在亞錦賽女單決賽碰頭，戴資穎直落2奪勝封后，但生涯總對戰成績仍以2比4落後。今天小戴開局取得7比4領先，接著卻突然連丟6分，遭安洗瑩反超。技術暫停後小戴憑藉兩次精彩的網前小球，一度追成12比14，可惜一次失誤中斷追分氣勢，反讓對手以一波7比1收下首局。

第2局兩人一路拉鋸，小戴在18平後發球出界送分，接著又殺球掛網讓安洗瑩逼出兩個賽末點。小戴雖跌坐在地難掩失望神情，仍打起精神，先在多達42拍的來回僵持下，突然加速攻直線得分，再以網前小球讓安洗瑩救球出界，精彩救回兩個賽末點。

眼看氣勢又要轉回小戴這邊，但接著她讓安洗瑩失去重心後，一記網前殺球契機竟不幸掛網，大難不死的安洗瑩反以殺球讓小戴回擊掛網，拿下賽末點。21歲的安洗瑩獲勝後忘情尖叫，狂奔到場邊去擁抱教練，再次尖叫後才到網前與小戴握手，落敗的小戴也露出笑容，比賽的精彩程度可見一斑。