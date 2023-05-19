民進黨立委陳歐珀遭踢爆在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓當服務處，保母車也是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。對此，陳歐珀親自到立法院說明表示，曾國緯（本名曾耀峯）多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，被他假形象蒙在鼓裡，並坦言自己識人不明、交友不慎，向社會大眾深深一鞠躬表示歉意。

他表示，稍早特別將自陳書主動送中央黨部說明案情，也向各位說明這件事情始末，他強調自己絕對沒有跟詐騙集團掛勾，在不知情狀況下，接受他們企業贊助，他會全數捐出來，做為受害人的無償基金。

陳歐珀表示，今天送交到中央黨部是說明在2020競選立委連任期間，羅東後援會跟一輛TOYOTA保母車的使用情形；他深切檢討詐騙案件太多，很多檢方警調都受騙，一起打擊詐騙行為。

陳歐珀也承諾，如果有參與詐騙集團掛勾，他退選沒問題，但是不要含沙射影，抹煞他個人的人格，非常沒有道德的事情；他表示，座車本來選完後要歸還，但因為支持者陳先生說公司還沒開張，有需要就拿去用，在上個月他才發現，陳先生有詐騙的前科，所以車子已經歸還了，上個月就沒有使用了。

他呼籲，這個世界詐騙行為太多，稍微不慎就會受騙，去年專案報告開了兩三次記者會呼籲政府動起來打詐，相關基金會拜訪他還安排拜訪羅秉成，都是全民要一起努力，但我們不可不慎。