早餐店奶茶被封為「地表最強瀉藥」，專家指出，手搖店或早餐店的台式紅茶、奶茶，背後的主角是「決明子」，它不只幫助排便，還有抗氧化、降血脂、降血糖、降血壓及護肝功效；不過體質較敏感者不宜多吃。

食安專家「韋恩的食農生活」在個人網站撰文指出，決明子是豆科，在中藥與食品裡常作為茶飲使用，數十年前，決明子在台灣的山產店裡也常被當「咖啡」飲用，搭配一點甜菊葉，無咖啡因，也沒有加糖，是很天然的茶飲。

他說，手搖店或早餐店的台式古早味紅茶，也少不了決明子這一味，因為古早味紅茶主要是用紅茶葉與焙炒過的決明子，以3：1甚至1：1的比例所沖煮出來；這很可能也是早餐店冰奶茶成為傳說中地表最強瀉藥的秘密，因為決明子在中醫裡具有「潤腸通便」之效。

決明子不僅幫助排便、減肥，它的水萃物具有捕捉自由基的能力，因此有抗氧化作用；研究顯示，決明子還可以降血脂、穩定血糖及降血壓；另外還有護肝作用。

不過「韋恩的食農生活」也提醒，未經焙炒的生決明子性較涼，使用上要小心；炒過的決明子造成腹瀉效果比較弱，但血壓較低或懷孕婦女使用決明子必須謹慎；腸胃不佳或體質敏感的人，也不要過量食用決明子，以免過度腹瀉。此外，不要為了減肥長期食用決明子，以免過度脫水或電解質不平衡。