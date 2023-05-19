法新社報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇18日作上述宣布。

劉鵬宇在回覆記者時宣稱，美中貿易關係因為美方的單邊保護主義措施而後退，而中國一直秉持開放和合作的態度，會繼續提供美企在內的外商在中國發展的機會。

報導指出，這是中國想要與西方國家強化正向發展的最新努力。

根據中國商務部網站，王文濤11日曾與美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）會面，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。

12日，王文濤又與到訪的澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）在北京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，就穩步發展雙邊經貿關系、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行交流。

另一方面，多名美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國總統拜登當局未來數個月內擬安排數名高層官員訪問北京，尋求與中國就重大議題重新接觸。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年2月因中國間諜氣球事件，延後原訂的北京之行。報導指出，美方目前正在討論安排4名高層官員出訪，包括布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多和氣候特使凱瑞（John Kerry），但即使是參與相關規劃的官員，也不清楚出訪的先後順序。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅10日至11日已在奧地利維也納舉行會晤。雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了8小時討論。（編輯：張淑伶/唐佩君）