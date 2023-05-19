Kia旗下的首款新能源代表作，The Kia EV6純電智慧跨界休旅，自上市以來就以強大的產品實力備受消費者青睞，不僅曾在媒體試駕活動中創下1度電達9.7公里的電耗紀錄；近日又在一項「全台最高公路能耗賽」中，由李姓車主，創下全程超過550公里不充電，更剩餘20%電量的優異紀錄。

EV6為Kia首款搭載E-GMP全球電動車模組化平台的新世代電動車，擁有創新電能科技，尤其在800V電能系統的架構下，10%到80%充電只需18分鐘即可完成。其中Kia EV6 Air增程版車型更於媒體試駕活動中達到電動車環台一圈（出發時為滿電），後續總花費充電時間僅10分鐘，以及最佳電耗1度電達9.7公里的卓越紀錄。

「全台最高公路能耗賽」從U- POWER新北林口站出發，經南投埔里後直攻武嶺，經太魯閣，隔天由花蓮出發，經宜蘭，再回到出發點。（台灣森那美起亞提供）

Kia EV6可透過V2L車外電器電源分享，外部單向放電功能可提供1.8千瓦的電能，為旅行途中增添更多便利與趣味。（台灣森那美起亞提供）

為了讓車主體驗Kia EV6的產品實力與充電合作夥伴「U-POWER旭電馳科研」舒適便捷的充電體驗，Kia總代理台灣森那美起亞與U-POWER旭電馳科研特別舉辦一場兩天一夜的車主挑戰「全台最高公路能耗賽」。這趟環半島長征的挑戰路線全長超過550公里，橫跨海拔高度3275公尺的合歡山武嶺，不僅讓車主親身體驗Kia EV6的強大續航里程實力，更透過沿途經歷高速公路、上山、下山、東部海岸線等各種路況，讓車主深度感受其出色的操駕體驗與長途旅行的舒適駕乘享受。

這次活動總計邀請8組車主參與挑戰，第一天自U- POWER 新北林口站出發，途經南投埔里後直攻武嶺，經過太魯閣，當晚開往花蓮休息。隔天則由花蓮出發，行經宜蘭，再回到出發點。結果不但由李姓車主創下全程超過550公里不充電，並剩餘20%電量的紀錄，另一名吳姓車主則在環半島長征的挑戰路線中，繳出全程平均9.5km/kWh的節能電耗，雙雙為這場車主挑戰活動創下驚人的紀錄。另外2名周姓與劉姓車主，更同時創下The Kia EV6最多達12%山路回充電量的出色成績。