第8屆金門文化獎得獎人陳榮泰，傳承南音操作與演唱，培植南音人才數十人。(圖／金門縣文化局提供)

第8屆金門文化獎得獎人黃德仁，一身傳統建築工藝絕學，豐厚的工藝經驗就如同一本活字典。(圖／金門縣文化局提供)

第8屆金門文化獎得獎人吳鼎仁，長期進行書畫創作、埋首筆耕，迄今已經發表出版二十六本畫冊與著作。(圖／金門縣文化局提供)

第八屆「金門文化獎」公開甄選結果出爐，今年共八位參選人中最後遴選出四位得獎人，包括金門口傳文學-許金印、南音操作傳承演唱-陳榮泰、傳統閩式建築-黃德仁以及國畫、書法、篆刻及創作-吳鼎仁，後續將擇期由縣長陳福海公開表揚四位大師的成就及對金門的卓著貢獻。

文化局表示，金門以「文化立縣」，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大眾對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。「金門文化獎」以金門籍、年滿七十歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者將頒給文化獎章、證書及拍攝紀錄片，每人並頒發獎金新台幣十萬元，是金門文化界的最高榮譽。

盤點歷年「金門文化獎」得主與事蹟，第一屆頒給已故版畫大師李錫奇，以表揚李大師「遊藝一甲子，揮灑六十年，堪稱藝壇翹楚，金門之光」。第二屆起擴大公開甄選，選出南管藝師洪天映、石刻張再興、土木作脊莊西勢、大木技藝翁水千及島鄉文學作家陳長慶等五位；第三屆選出糊紙達人翁文標、土木匠師李清海、木雕大師李換生、書法大師張奇才、傀儡戲師蔡甲庚等五位；第四屆選出包括糊紙達人翁文林、土木匠師沈富春、書法家洪啟義、文史作家林馬騰及書畫家陳素民等五位；第五屆選出包括土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福井；第六屆選出南管藝師陳金潭、詩書畫三絕許水富、版畫大師黃世團；第七屆選出黃振良-地方文史、陳為仕-歌仔戲、鑼鼓隊等二位。

文化局指出，今年第八屆文化獎，共計八位參選人，特別聘請台灣大學土木特聘教授楊永斌、前文化部政務次長陳永豐、前金門旅台同鄉會總會長李台山、前科技部次長陳德新、瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會理事長蔡是民以及前金城國中校長許維民等七位學有專精社會公正人士組成甄選小組，辦理受獎人之遴選及評選工作，但楊永斌及李台山兩位評審卻因濃霧關係不克出席會議，由其餘五位評審針對八位候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等，經過激烈的三輪評選，最後由許金印、陳榮泰、黃德仁以及吳鼎仁四人雀屏中選。

第八屆金門文化獎四位得獎人簡介如下：

一、金門口傳文學-許金印，金門后湖人，生於民國16年，現年96歲。以獨特的記憶力將所處環境下之民間故事、民間歌謠、勸世歌、神話、傳說、民間諺語、俗語、俚語童謠...等多種題材於生活中常脫口而出。除了教化子女外，也曾於重大場合受邀講述，對民間文學有興趣的文史工作者都曾前來跟許金印老先生採錄。2017年曾在海內外聯誼會應邀上台說唱：搖榕樹、冬瓜詩以及白鷺鷥等歌謠。以「用金門腔講古」，曾刊載於金門日報。透過許金印老先生這部活字典將此無形文化資產化為有形，同時為金門之民間口傳文學注入新生命。

二、南音操作傳承與演唱-陳榮泰，金門碧山人，生於民國23年，現年89歲。與友人陳亞福共同創辦「金門縣浯江南樂研習社」，培植南音人才數十人。擔任浯江南樂社助教八年。自力創辦「社團法人金門縣仙洲薪傳南音社 」，連任兩屆理事長。兼任南音義務教師，培植南音人才數十人。負責經費籌措，除政府機關補助少部分外，其餘均由其個人退休俸支付，十餘來約補貼六百多萬元。數度組團赴大陸交流，並將登台演唱藝曲錄製「孤芳自賞」DVD一卷。

三、傳統閩式建築-黃德仁，金門金沙鎮西園人，生於民國36年，現年76歲。小時候父親在沙美車站旁經營建材行，12歲起就在村口的蚵殼白灰窯幫忙燒製白灰，跟隨著當時的匠師班底們學藝。從業至今逾一甲子有餘，精通各式傳統建材與工法。曾獲聘為金門傳統匠師推廣教育指導老師。六十餘年不曾間斷的豐富建築經歷，無論碰到甚麼金門傳統建築上的難題，在這位業界尊稱〝仁師傅〞的手上，都能迎刃而解。一身傳統建築工藝絕學，提攜教導年輕一輩的師傅習得功夫，豐厚的工藝經驗就如同一本活字典。

四、國畫、書法、篆刻與創作-吳鼎仁，金門後埔人，生於民國41年，現年71歲。長期進行書畫創作、埋首筆耕，迄今已經發表出版二十六本畫冊與著作。舉凡書法、繪畫水墨創作、金石篆刻、製陶等無一不精，且文筆流暢，還擅長二胡等樂器、吟詩唱詞，展現多才多藝。台灣師大美術系畢業後，返回金門即在柏村國小(一年)、金沙國中(25年)任教。喜愛收藏金門古字畫，目前已收藏百來幅，並印行「金門古書畫藝術」，並以此書在金門大學開通識課程。參展紀錄十分驚人，曾應邀到台北國父紀念館、台北市政府名人畫廊等舉行個展。