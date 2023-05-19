行政院發言人林子倫在18日舉行的行政院會後記者會公開表示，正面以待軍公教調薪，財政部長阮清華也回應，政府財政狀況足以支應公務人員調薪3％。但全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）認為，按照物價指數來看，最新數據為112年4月份的105.11，對比兩年前110年4月份的99.35，兩年上漲5.80％，代表軍公教調薪至少要到6％才能跟上物價指數漲幅，不至於變成實質減薪狀態。倘若軍公教明年僅調薪3％，代表政府要對軍公教實質減薪3％。

全教總表示，阮清華的說法是在幫政府帶風向，讓社會大眾對軍公教明年調薪 3％形成既定印象，其身為財政部長，該做的是明確指出，若明年僅調薪3％，這不是照顧軍公教，根本就是懲罰軍公教。

全教總說明，以民國100年的退休的勞保養老給付為例：106年調整5.1％，預定112年調整7.4％，亦即到112年總共調整12.88％，反觀軍公教薪資從100 年至今，分別於107年調整3％，110年調整4％，倘若明年調整3％，則總共調整10.42％，比勞保養老給付還少了2.46％，代表在職軍公教調薪還不如退休養老給付的調整。

全教總直言，勞保養老給付是依據物價指數調整，為合理的設計。但軍公教調薪沒有制度可言，因此出現在職不如退休，「這真是好棒棒的照顧軍公教！」政府若真正的照顧軍公教，就應該按照重要民生物價指數的漲幅調漲薪水。

全教總認為，調薪是基本權利，維持軍公教的生活品質是政府的責任，因此支持合理的退休養老調整、照顧基層勞工的基本工資調漲，但反對把軍公教排除在合理制度之外。

全教總強調，這兩年物價高漲，倘若明年軍公教僅是調薪3％，代表政府根本不把軍公教放在眼裡，因為調幅不如勞保退休養老給付、跟不上物價上漲幅度，更遠遠落後於重要民生物價的上漲。政府嘴巴說是感謝軍公教對國家重要貢獻、照顧軍公教，根本就是對軍公教的嘲諷，廣大軍公教吞不下去！