石軍在網通產業工作經驗豐富，平均每3~5年就會轉換工作跑道或內容，積累出網通領域的超強背景，軟硬體實力集於一身。石軍曾在Volterra擔任銷售與業務拓展副總裁推動分布式雲方案。在F5 Networks收購Volterra後，他轉向產品開發領域，領導全球分布式數據平台的產品與工程團隊。此前，石軍曾在Juniper Networks擔任銷售工程副總裁，推動業務轉型和市場成長。之前在Juniper，負責產品管理長達5年，負責多項Juniper旗艦產品線，包括Core Router、Packet Optical、以及WAN SDN Controller，讓Juniper成為北美市場Core Router的領導者。在此之前，他曾擔任Cisco產品經理，負責推動發展多項Core Router產品線，以及其他重要產品的開發工作。

石軍接任智邦營收長一職，他表示，這主要瞄準的是一個「Function」，力拚把智邦的商業規模更上一層樓。有鑑於當下產業技術變化的很快，包括HPC(高速傳輸)、AI(人工智慧)等都是大勢所趨，會出現很多新的應用，在前端銷售、客戶服務都會不一樣，也因此，需要有一個「Function」把智邦帶到更進階的一個層面。此外，因為智邦大量的用戶都在美國，而CRO一職在美國市場正是目前趨勢，透過石軍的加入，相信也有助於智邦在美國市場持續壯大。

石軍與智邦的緣分，更是可以從2006~2007年開始說起，他表示，智邦是一間很有歷史的網通大廠，在之前的職業生涯中，早在2006~2007年，就已經間接有和智邦接觸，後來就慢慢有直接的商業接觸，一直到今日直接成為智邦的一份子。