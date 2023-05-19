就智邦的發展上來說，石軍表示，上任上最基本任務就是穩住2.5Billion(十億)美金營收規模的目標，除穩住現在線性成長，還有更多商業模式成長要努力。

智邦2022年合併營收772.05億元(折合美金約25.12億)，年增29.54%，毛利率21.4%，稅後純益81.66億元，年增73.55%，每股稅後純益14.64元。

石軍坦言，今年網通產業確實會比較低迷，時間點正值疫後剛起步，且宏觀經濟逆風未解，不可預測的因素越來越多，現在產業界在觀察的「已經不是『Slow Down』的問題，而是『Slow Down多少程度』的問題」，整體來說，今年市場中悲觀情緒多一點，究竟是明年上半年或是下半年回溫，當下還不是很確定，有別於2008年的經濟海嘯，現在的產業是傾向「調整」而非「收縮」，多是疫情期間打亂以往的正常出貨週期，預期最快今年第三季可以看得更清晰的復甦軌跡。

石軍表示，智邦今年的目標還是要保持正成長，但是總經面尚不確定因素很多且相當複雜，對智邦確實是一個挑戰，他強調，產業現在的變數很多，而智邦可以做的就是做好準備，把備料、管理以及技術等都備好，等待需求重新出現。

石軍表示，智邦絕對不是一個ODM，更多的JDM(Joint Design Manufacturer)，和客戶共同合作，智邦在技術上的實力不再只傳統ODM。所謂的JDM就是共同開發的意思，是建立在OEM基礎，但工廠的設計能力可以不一定要像是ODM那樣的強，也就是客戶在設計階段，可能有部分功能或是階段交由代工廠設計，然後在檢討代工廠的設計是否合理合用，並且與客戶的其餘設計進行討論與合併。不僅如此，智邦也經營自有品牌，旗下鈺登早在2009年成立，是智邦100%持股子公司，主要業務是經營智邦的自有品牌Edgecore，也是智邦長期重要動能之一。