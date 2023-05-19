吳念真（左）接受侯乃榕專訪。（台視提供）

吳念真同時斜槓多個身分，更是台灣首位獲得三金的全滿貫得主，他日前上台視《台灣名人堂》接受專訪，被問編劇、導演、演員這3個角色最喜歡哪個？他不假思索直接將「演員」身分剔除，表示很怕在電視上看到自己演戲，還分享20多年前導演楊德昌導演邀他演出《一一》男主角時的經過。

吳念真回憶當年受邀當男主角時，婉拒並笑說：「我長這樣是扛票房的責任嗎？」不過因為楊德昌直指想要找「疲憊的中年人」，才讓他點頭答應，吳念真說當時沒受過演員訓練，導致整個過程壓力很大，上檔後也一度逃避拒看，多年後以客觀角度觀看，發現楊德昌導演眼光精準。

被喻為台灣最會說故事的歐吉桑，吳念真這些年用小說、劇本、舞台劇說故事給大家聽，他表示文字創作是最單純、不浪費成本的事，成敗掌握在自己手中，所以相當喜歡。他想起從小口條不錯，被爸爸要求唸報紙給鄰居聽，只不過照本宣科的內容，曾經挨罵「是在唸經嗎」，至此之後讓他學會先把內容讀懂後，再用「說故事」的方式帶給鄰居。

吳念真感謝透過這樣的訓練後，學會怎麼敘述一件事情，為往後的創作奠定基礎。至於有沒有想過要退休？70歲的吳念真認為，所謂退休很難有特別的定義，希望在未來的日子裡，逐一把身上或是承攬來的責任放到最少，無拘束這樣就好了。