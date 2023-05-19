國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布首季有線電視訂戶數統計，台灣家戶普及率約50.64%，跟去年同期相比，年減9.3萬戶，年衰退1.98%。

根據統計，6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約380.4萬戶，市占率約82.29%。

6大MSO今年第1季戶數都比去年第4季下滑，中嘉數位單季下滑0.64%，戶數減少6692戶；其次為TBC季減0.52%，戶數減少3534戶。衰退最少的是台數科，季減0.21%、減少944戶。

NCC指出，有線電視雖然的確受到OTT平台興起的挑戰，不過目前普及率仍在50%以上，相對於美國、韓國，台灣有線電視下滑狀況其實沒有國外明顯，將持續推動偏鄉普及、數位加值等服務，透過相關獎勵推動系統業者轉型。

台灣有線電視戶數2011年開始統計時約510萬戶，2013年下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達到526萬9940戶，隨後連續22季下滑到目前的462.3萬戶新低。