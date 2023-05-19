外送競爭激烈，「搶單」競爭時有所聞，高雄楊姓Ubereats外送員在臉書社團「Ubereats全台討論區」中爆料謝姓男子靠著外掛程式2天可賺1萬6000元，還公布大頭照，謝男發現不爽提告並求償百萬。高雄地院向Ubereats平台調閱後台資料證明謝男清白，刑事判楊男拘役10天、可易科罰金，侵害名譽部分判楊男須賠償1萬元，可上訴。

「接單量」關係到一名外送員的收入，不少外送員抱怨，明明當時沒什麼人上班，卻還是接不到單。「Ubereats全台討論區」2021年就有外送員爆料，透過手機外掛程式，數秒就有訂單，每小時甚至可接5至6單，「作弊」成效驚人。

楊男2021年4月至9月間，在臉書社團「Ubereats全台討論區」內，以本名張貼謝男的臉部大頭照，秀出他的外送趟數統計與滿意度評分等資料，撰寫「這單量就是搞熊的外...」，暗批謝男靠外掛狂吸訂單。該則貼文吸引37個按讚數與71則留言，且有網友留言「高雄要兩天賺16000，有那麼多單嗎？不然他的總趟數是沒有問題啊」。

謝男發現後不滿提告誹謗，還強調自己因此嚴重焦慮、失眠、身心受創，精神相當痛苦，請求精神慰撫金100萬元。

楊男辯稱，有店家店員及其他外送員曾提及謝男使用外掛程式，他一時情緒激動，基於同情弱勢、不平之鳴才發表相關言論，並非惡意人身攻擊。

刑事部分，高雄地院認定楊男另在貼文中謾罵謝男「地中海禿頭、外送包放腳踏板很髒、嘔吐物」等文字，依散布文字誹謗罪判拘役10天、可易科罰金。民事部分，Ubereats平台回覆查無謝男使用外掛的證據，法官認定楊男不法侵害謝男名譽，判賠1萬元，全案仍可上訴。