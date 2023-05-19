交通部觀光局即日起至6月30日辦理「觀光亮點獎」評選活動，分「生態」、「文化」、「樂活」3大類，全臺123個景點及體驗活動，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，彰化縣入選3項，用LINE登入就能投票，每投1票就可抽獎1次，獎項有觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等。

彰化縣芳苑溼地紅樹林海空步道。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣入選3項提案為「芳苑溼地紅樹林海空步道」、「台灣米倉田中馬拉松」、「鹿港溪風華再現」，分別角逐「生態類─景點暨體驗組」、「樂活類─活動暨體驗組」及「樂活類─景點暨設施組」獎項。

彰化縣政府城市暨觀光處表示，芳苑海空步道全長約1公里，遊客可以近距離觀察紅樹林與淺灘地上的豐富生態，退潮時就像台灣版的摩西分海，可欣賞全台最美的潮間帶、招潮蟹及美麗的夕陽。

彰化縣田中馬拉松號稱為最具人情味賽事。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

田中馬拉松是全台四大馬拉松之一，每年總是吸引上萬名跑者以雙腳感受稻香小鎮，沿路有民眾啦啦隊為選手加油，提供補給品攤位，號稱為最具人情味賽事。

鹿港溪於清代是貿易運輸河道及貨物交易匯集地，造就鹿港的繁盛，彰縣府成功的整治鹿港溪，營造1.5公里景觀藍綠帶廊道，廣場公共藝術融入行船、生態之場域意象，以水岸歷史記憶新塑空間藝術。