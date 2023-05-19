截止12:15左右，加權指數上漲59.10點或0.37%，報16160.98點，創下11個月高點；櫃檯指數下跌0.04點或0.02%，報210.02點。

權值王台積電(2330)開高5元，早盤漲幅0.94%，達535元最高，隨後拉回平盤震盪；聯發科(2454)則穩健漲幅1%，高點至698元；鴻海(2317)在平盤102.5元附近狹幅整理，而電子代工股王爭霸戰，廣達(2382)氣焰高，股價成功超車鴻海，奪下代工股王寶座，盤中漲幅逾5%，最高達110元。

高價股方面，股王信驊(5274)平盤忐忑持平、股后大立光(3008)則走揚2%超過。而AI題材火熱，相關個股成為盤面上的強勢指標，世芯-KY(3661)、創意(3443)兩千金雙雙開高走高飆上歷史天價，創意更飆上漲停。

貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)平盤震盪，萬海(2615)平盤之上表現；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)受惠陸客回歸，漲幅帶勁。觀光股同樣受惠，寒舍(2739)、夏都(2722)同步漲停，雲品(2748)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)等齊力衝上半根漲停以上表現。

觀光股大漲2%以上最威，電腦周邊、化工、航運、電子零件等亦均漲1%以上，金融同樣有勁，電子、半導體漲幅回神，鋼鐵則翻黑。日前熱門的資服下跌2%最疲，汽車同樣走跌，與電纜皆跌幅居前。

520前夕，台股指數震盪向上，富邦投顧提到，美股那指創波段新高，台股短彈格局延續，並有機會向16500點附近進行挑戰。操作策略上，投資人可短打營運前景佳、政策受惠、法人加碼股；賣出股價持續弱勢表現、未來展望呈現保守、法人調節股。