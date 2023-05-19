位於高雄市楠梓區仁昌里公園的右昌排水，近年因生活廢、污水排入，造成異味產生水質不佳，且公園欄杆老舊生鏽，為改善右昌排水仁昌里公園水岸環境，水利局預計6月中旬完成污水截流、排水護岸環境優化及公園廣場步道改善，所需經費約1910萬元，水岸環境改善工程已於近日開工。

高市府水利局表示，該工程獲工務局養工處挹注經費辦理公園步道及景觀廣場一併改善，工程內容為水質改善及環境營造，其中水質改善部份，計畫增設抽水機將後勁溪溪水導入右昌排水進行水源補注。

另環境營造部份，護岸採亂石貼片方式進行改造，利用多孔隙材料增加生物棲息空間，改善長度約300公尺，並針對兩側欄杆及景觀步道進行優化，完成後清澈溪水搭配林蔭步道營造宜人舒適的景觀；有助於提升楠梓仁昌地區居住及環境品質。

水利局呼籲，施工期間仁昌里公園部份封閉，請民眾注意安全，避免靠近，夜間也會加強警示及照明，期待工程完成後，可以提供市民更舒適安全的休憩環境。