大陸國台辦發言人馬曉光今天（19日）發布「答記者問」表示，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。但這並不代表台灣的旅行社業者可以立刻組團攬客，招兵買馬赴陸觀光旅遊，因為觀光局的出團禁令仍未解除，還是必須靜待交通部觀光局和陸委會的通知，看我方政府是否放行。資深旅遊業人士形容，「現在大陸已經把球丟給台灣，就看台灣是否接球」。

資深旅遊業人士表示，以往兩岸觀光小兩會仍有互動時，恢復旅遊觀光事宜，必須先透過協商安排，談妥後才會對外公布。現在雙方「失聯」這麼久，大陸只能透過國台辦單方面喊話，歡迎台灣團客赴陸，接著還要看台灣方面是否答應。

資深旅遊業人士表示，現在大陸只開了一條「單行道」，從本來台灣人就可以去大陸自由行，加上今天宣布歡迎台灣旅行團赴陸，但大陸方面到現在始終沒有宣布，大陸將恢復團客赴台，更遑論何時恢復陸客赴台自由行，「在這樣不對等的情況下，無法形成互惠的『雙向道』」。

資深旅遊業人士表示，現在就看蔡政府如何回應，要把國台辦的聲明視為善意，從善如流恢復台灣旅行團赴陸；或是再順勢加碼，同時邀請大陸旅行團赴台，把球再丟回給大陸，讓大陸文旅部繼疫情後放寬出國旅遊的名單，除了60多國加上港澳之外，也能再納入台灣，就看蔡政府如何展現接球的智慧。