羅晉為了符合清朝「剃髮留辮」的造型，親手剃光頭髮。（中天娛樂台提供）

實力派演員羅晉、尹昉、黃志忠主演的歷史大戲《天下長河》。羅晉完美詮釋康熙的霸氣形象，他為了符合清朝「剃髮留辮」的造型，自己親手剃光頭髮，一邊剃還稱讚自己的新髮型很酷：「太過癮了！真的好解壓！」，他在使用剃髮器時相當順手，原來是疫情期間，他有時會自己修整頭髮。

羅晉(左起)、奚美娟兩人之間的祖孫情也是《天下長河》一大看點。（中天娛樂台提供）

除了造型之外，此次也是羅晉首度飾演皇帝一角，「演皇帝是個很大的挑戰，很難把握一個帝王跟普通人之間的尺度，不能演成一個雕像，但也不能過度拉近於現實生活，又會背離他的身分」，言談間流露對於角色琢磨做足功課。

奚美娟過去端莊威嚴的形象深植人心。（中天娛樂台提供）

劇中康熙除了要解決三藩之亂、建水師，更要治理黃河，同時面臨內憂外患，康熙因此跟皇祖母孝莊文皇后（奚美娟飾）借錢治河，過去奚美娟曾五度扮演慈禧太后，端莊威嚴的形象深植人心，這次飾演羅晉的皇祖母，兩人之間的祖孫情也是該劇一大看點，其中孝莊大限將至時，康熙歇斯底里地大喊「朕是皇帝，誰也不能把你帶走」，這一場戲也成為該劇的經典場面之一，感染力十足。

老戲骨黃志忠在《天下長河》為演治河場面狂被大水砸飛。（中天娛樂台提供）

《天下長河》講述清朝康熙年間因一場巨大的水患，年輕的康熙帝（羅晉飾）設科開舉招納治河賢才，並廣納陳潢（尹昉飾）、靳輔（黃志忠飾）等一眾治水賢才披荊斬棘為護黃河安瀾，並開創大清盛世的故事。劇中角色生動幽默的演繹，加上驚心動魄的拍攝場面，讓人對於歷史劇枯燥乏味的印象大為改觀。

該劇主打實景拍攝，為了貼近史實，更重現當年黃河氾濫的情景，拍攝之前做足準備，製作團隊沿著黃河步道考察地形，更遠赴內蒙古取景拍攝，考量演員安全問題，更花了兩個月在橫店找到適合的場地挖掘人造河，就連河流顏色也完全比造黃河，為了拍攝出真實的治水過程，演員群在拍攝過程要承受幾噸水往身上砸的強大力道，呈現黃河鬧水災的狀況，老戲骨黃志忠在某一次拍攝時甚至飛了出去，讓他深刻覺得拍這部戲最考驗的就是演員的體力。

《天下長河》明（20）日起每週六、日下午1點在中天娛樂台播出。