蔡總統接見特拉斯：台灣的成就需要被保護。（資料照/范揚光攝）

蔡英文總統今接見來訪的英國前首相特拉斯，總統表示，期待未來能促成雙邊簽署投資貿易協定。特拉斯強調，台灣的成就需要被保護，全球自由民主國家都必須支持台灣。

蔡英文在接見特拉斯時說，這是特拉斯首次訪台，也是繼柴契爾夫人之後，第二位訪台的英國前首相，她很高興能在總統府與特拉斯見面，期待在不同世代的共同努力下，讓台灣與英國關係能持續紮根、發展。

總統也感謝特拉斯長期支持台灣的國際參與；在外相任內促成G7國家和北大西洋公約組織，多次公開強調維持台海和平穩定的重要性，及對英國將台海議題從區域提升為全球議題，她要表達肯定與感謝。

蔡英文表示，台灣和英國是理念相近的夥伴，共同為全球民主自由發展而努力，幾天前，她與特拉斯都參與哥本哈根民主高峰會，看到特拉斯在會中強調面對威權主義擴張，全球民主陣營合作的重要性。

蔡英文說，這也是過去台灣不斷向世界傳遞的訊息，她相信若全球民主國家攜手團結合作，必能讓彼此更強大，也能延續及擴大民主自由的價值。

蔡英文說，這幾年台灣跟英國在各領域都有豐富的合作成果，希望未來台、英在供應鏈任性、網路安全及科技創新等領域，開創更多合作交流，並一起努力促成雙邊簽署投資貿易協定、持續經貿合作關係。

她說，在民主自由的道路上，台灣將和英國並肩同行，共同為全球帶來更多繁榮及貢獻。

特拉斯致詞表示，她對台灣經濟的蓬勃發展印象深刻，台灣真的有非常強健的增長率，且在非常關鍵的領域產業，也是扮演領頭羊角色，相信台灣是推動現代世界的引擎。

特拉斯說，台灣目前面臨中國大陸巨大威脅，英國非常清楚了解必須要維持台海的和平穩定，面對全世界民主及威權的對抗日益越來越強，她也清楚認為，自由民主對社會、人民最好的，可以帶來經濟上繁榮，對人民快樂指數也是非常重要。

她強調，台灣的成就需要被保護，全球自由民主國家都必須支持台灣，也必須確保台灣有能力自我捍衛；更重要的是，必須確保建立經濟上的連結，並且和其他民主國家，例如英國，打造更深刻關係。

她表示，自己提倡「經濟北約」，就是希望理念相近的民主國家可以一起在經濟上有更多合作，以對抗威權政權的脅迫。