東證一部指數晨收漲0.48%，為2168.15點，盤中最高升至2,171.37點。該指數已經在周二達到泡沫化以來的里程碑。

「股神」巴菲特加碼投資日本，以及東京證券交易所推動改善公司治理的計畫，則吸引外資進場。

三井住友DS資產管理公司首席宏觀策略師Masayuki Kichikawa表示，日本的長期基本面可能已經開始發生變化，外國投資人不會想錯過這個機會。只要美國的經濟放緩是溫和的，目前的日股就不算高估，仍有進一步上漲的空間。

辦公設備大廠理光（Ricoh）宣布擬與東芝旗下公司聯手開發和製造影印機和印表機，股價應聲漲破6%，在日經指數中表現最佳。非日經成分股的Toshiba Tec股價飆漲11%。

東證33大類股中，服務類股漲1.65%，表現最佳；其次為精密機械股和機械股均漲逾1%。

日經指數周五觸及的高點與5月10日收盤相比已經大漲6.2%，同一期間東證指數上漲4.2%，日股是否已經「過熱」成為市場關注焦點，野村證券股票策略師Kazuo Kamitami表示，今天投資人將認真考慮日經指數這波漲勢是否持續下去。

晶片股便是這種氣氛下最明顯的例子

受隔夜美國同業大漲激勵，晶片股強勢開盤，但隨後漲幅收斂，甚至翻黑大跌。愛德萬測試開盤勁揚3.35%，並創下歷史新高，但隨後一度重挫3.3%，早盤以下跌0.77%作收。

金融股也開始出現警訊，東證銀行股分項指數在周四觸及兩個多月新高，周五盤中跌近1.4%。