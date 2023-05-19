多檔個股11點後在買單敲進下急拉，飯店業者夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)同步亮燈漲停，老爺知(5704)飆漲8.81％、富驛-KY(2724)漲逾6.5％。旅行社同步走強，鳳凰(5706)勁揚逾7％、山富(2743)及雄獅(2731)亦分別大漲逾6.5％及近6％。

中國大陸以「基於當前兩岸關係」為由，於2019年8月1日起暫停陸客來台自由行，2020年新冠疫情爆發後禁止團客來台。台灣則在疫情爆發後禁止外籍旅客來台，雖在去年10月中解除出境旅遊團禁令，但並不包括中國大陸，僅陸續恢復港澳旅行團及來台自由行。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今日於記者會中表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。他表示，中國大陸熱忱歡迎台灣同胞來中國大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌。

而陸委會日前赴立院交委會報告時表示，政府歡迎陸客來台觀光，但並非台灣單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放。對於台灣團客赴陸，政府期待兩岸觀光交流互惠互利，而非台灣片面開放。

交通部長王國材也表示，對於重啟兩岸民眾旅遊交流樂觀其成，但並非單方面可促成，需雙方秉持善意，基於「對等」原則溝通。如今中國大陸宣布解除台灣團客赴陸禁令，市場預期冰凍已久的兩岸觀光交流有望逐步重啟解凍。