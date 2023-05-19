目前KOSPI指數漲0.80%，報2,535.40點，本周可望收漲逾2%。
跟進全球半導體股的升勢，晶片業巨頭三星電子和SK海力士分別漲逾3%和4.38%。
Mirae Asset Securities分析師表示，投資人越來越看好人工智慧（AI）相關技術，成為半導體股的大利多。
外資盤中買超韓股2350億韓元。
韓元漲0.17%，報1,332.0兌一美元，本周可望收漲近1%。
由重量級晶片股上漲帶動，周五南韓股市連漲第5天，周線可望是5周來首度收高。
目前KOSPI指數漲0.80%，報2,535.40點，本周可望收漲逾2%。
跟進全球半導體股的升勢，晶片業巨頭三星電子和SK海力士分別漲逾3%和4.38%。
Mirae Asset Securities分析師表示，投資人越來越看好人工智慧（AI）相關技術，成為半導體股的大利多。
外資盤中買超韓股2350億韓元。
韓元漲0.17%，報1,332.0兌一美元，本周可望收漲近1%。
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