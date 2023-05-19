新一代智慧回收島啟用。（洪榮志攝）

新一代智慧回收島啟用。（洪榮志攝）

台南市「集過來」智慧回收島營運6年多，每年回收100公噸回收物，剛啟用的新一代智慧回收島，回收時間不僅從8小時增加為24小時，還升級為零人力的智慧服務。今天舉行啟用儀式時，市長黃偉哲表示，升級後的「集過來」智慧回收島，希望每年回收量能倍增至200公噸。

市府環保局副局長陳幸芬指出，台南市資源回收率從2018年的53％，提升至目前的63％；智慧回收島從2017年營運迄今，也吸引超過2萬7000人次使用。升級後的智慧回收島，不僅回收容納量增加，還可達到「24H零人力」運作，讓民眾隨時都能回收，不用等待回收車清運時間點，可收品項有寶特瓶、鋁罐、乾電池、手搖飲塑膠杯（PP）、玻璃瓶等；其中，除了玻璃是公益捐贈，其餘品項都可獲得家樂福抵用券或ECOCO點數等回饋，希望吸引更多民眾一起落實資源回收。

市長黃偉哲認為，台南市啟動智慧回收島後，經過逐步推廣，已有越來越多民眾接受，如今透過介面系統升級，降低人力管理成本、延長服務時間，可望讓回收島的回收量繼續成長，感謝企業共同投入環境友善的工作，創造對企業、市府、市民、環境都有益的「四贏」模式，也讓台南朝環境友善邁進一步。