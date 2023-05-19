高雄1家老牌藥品代理商驚傳跳票，老闆疑捲款落跑，目前初估有上百家下游藥局受害，損失逾5000萬元。國民黨高市議員李雅靜19日赴議會質詢時透露，目前該藥品代理商老闆已經委託律師執行破產程序，受害藥局後續恐求償無門，另外，該藥品代理商獨家販售綠油精、金十字胃腸藥等大牌成藥，未來擔心會有一波缺藥潮。

李雅靜表示，近日接到消息，該藥品代理商已經委託律師事務所執行破產程序，這是相當嚴重的問題，受害藥局的錢跟貨都已經要不回來了，還讓藥品代理商破產，這後果會比幾年前台中藥商惡性詐欺的案件還恐怖，到時候損失不會只是目前統計的5000萬元，因為還有許多社區藥局沒有站出來，她要求衛生局要有積極作為，將傷害降到最低。

李雅靜指出，根據她統計，有與該藥品代理商簽約的藥局最少300家，藥品代理商跳票的相關消息傳出後，她就接獲來自台北、屏東、雲林、彰化等地的受害藥局電話，由此可知，該藥品代理商帶給藥界多大的影響，所以希望衛生局組成專案小組，盡速協助受害藥局停損，甚至可以幫忙求償。

高市府衛生局長黃志中坦言，若該藥品代理商完成破產程序，後續藥局就可能求償無門，他們在事發後也召集藥師公會緊密聯絡，目前也多方面處理相關問題，但他們到該藥品代理廠時，大門已經深鎖，所以目前檢方已經正式立案，後續會配合檢方調查。