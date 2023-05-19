經濟部長王美花19日陪同副總統賴清德前往新竹縣寶二水庫視察，針對此波水情她表示確有緩解但不能掉以輕心，水利署將面對複合式災情全力抗旱防水災。至於外界關心台美21世紀貿易倡議將簽署首批5項協議，王美花表示時程與相關細節將由行政院經貿談判辦公室（OTN）負責跟美國確定簽屬時間跟地點。

王美花指出，此波水情對全台用水有緩解，但不能掉以輕心，尤其大眾最關心南部水情，前1天蔡英文總統也前往南部視察，現在興達電廠海淡機組，還是會讓他準時出水。

至於昨夜桃竹強降雨，海邊甚至出現超過300毫米雨量，短時間內造成積淹水，王美花表示，水利署同仁在半夜2時緊急開設應變中心，跟地方政府來合作，希望強降雨不要造成災情。在面對現今複合式災情，要亢旱也要防水災，水利署都會謹慎因應。

外界關心台美21世紀貿易倡議簽署進度，王美花表示，非常高興首批5項議題快速完成談判，包括貿易便捷化與跟中小企業合作等，代表台灣跟美國經貿交流更進一步深化，至於何時簽訂？王美花表示，簽署相關細節將由行政院經貿談判辦公室負責跟美國確定簽屬時間跟地點。