Aaron Judge's 1st-inning home run was his 32nd career HR against the Blue Jays, breaking a tie with Jorge Posada for the most by a Yankees player vs the Blue Jays all-time. pic.twitter.com/uOOxm4z0G3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2023

撇開作弊風波，洋基重炮「法官」賈吉（Aaron Judge）繼續以手中的球棒痛扁藍鳥，今（19日）揮出了本賽季第12轟，同時也超越名捕波沙達（Jorge Posada），成為洋基隊史對戰藍鳥擊出最多轟的球員。

藍鳥推出近兩年失去投球穩定性的貝里歐斯（Jose Berrios）擔任先發，無法壓制住系列賽已敲出3轟的賈吉，一顆失投的紅中沉球遭咬中，賈吉輕鬆將球打過中外野大牆，在首局就幫助洋基先馳得點。賈吉先前被放進10天傷兵名單，回歸後趕上進度，本季目前敲出12轟，在美聯只落後遊騎兵外野手賈西亞（Adolis Garcia）的13轟。

根據《ESPN Stats and Info》推特，這支全壘打是賈吉生涯碰上藍鳥的第32轟，只花了102場就超越了波沙達（186場）的紀錄。以同分區的對手來看，37發全壘打是由金鶯所貢獻，是全大聯盟之最，接下來是藍鳥的32支，紅襪和光芒以21支並列，分區之外則為皇家的12轟，響尾蛇、紅雀和國民是目前僅存3支，還沒有遭到賈吉毒手的球隊。

沃普（Anthony Volpe）本場也有全壘打貢獻，洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）主投6局失2分，飆出6張老K，洋基最終以4比2收下勝利，四連戰中拿下3勝1負。