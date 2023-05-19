大陸國台辦宣布即日起恢復旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，熟悉兩岸旅遊事務人士分析，此舉對恢復兩岸旅遊沒有實質意義，而是再度發球給台灣接招。交通部觀光局長張錫聰上午回應，雙方要對等、同步的開放，也期待盡速重啟觀光小兩會協商，討論相關細節。

張錫聰表示，陸方今日是針對大陸的地接社，開放原來禁止的不能接待台灣團，也開放了台灣團能赴大陸旅遊，觀光局對此樂觀其成。他強調，昨天陸委會有發布新聞，指兩岸旅遊後續恢復常態市場是雙方的共識，但如何恢復，基本上要雙向對等，這些細節和安排都要經過協商。

張說，期待盡速啟動觀光小兩會協商，把相關課題、何時開放，還有後續遊程有需要精進的地方，通通討論好。他舉例，陸客團來台多是8天7夜的環島，這種要再做調整，疫情期間台灣的觀光建設有許多新景點和行程開發，戶外主題、低碳旅遊都是未來安排行程上的重要參考，需要大家坐下來談。

相對地，大陸方面行程、觀光資源的變動，以及兩岸旅行業界有何不同？哪些停掉的需要重新對接？談好有共識以後，才能繼續推動。

張錫聰指出，觀光小兩會之後會重新啟動協商，但要先做好先期溝通，例如跟陸方的對口現在是哪些人？時間、地點都要安排好。他說明，觀光小兩會屬於事務性協商，不是政策性，政策要由更上層的陸委會、國安體系決定。

張錫聰說，台灣從未禁止台人赴大陸自由行，因此期待陸方也開放陸客來台自由行，這才是雙向的對等。至於禁團令就要等協商完之後才能解除，兩岸既有的機制都還在，在沒有變動的情況下來談會比較快。