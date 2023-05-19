現年80歲的好萊塢影帝哈里遜福特昨攜《印第安納瓊斯：命運輪盤》眾演員，艾美獎得獎者菲比沃勒布里奇、丹麥國寶邁斯米可森登坎城影展，福伯先以輕鬆襯衫登台，再以一身經典黑的西裝接受有如終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」。

上一集《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》已是15年前的事，福伯在15年後再回坎城首映並領獎，他一踏上首映紅毯便感受到群眾歡聲雷動，讓他一度眼匡含淚。坎城影展也製作了一段短片致敬福伯，短片內容為福伯這近60年來演藝生涯的集大成，福伯看完以後感動表示：「大家都說人在將死之際會看到人生跑馬燈，對我來說，我剛剛就看到了我一生的『跑馬燈』。」

福伯在而後的致詞特別感謝自己結縭13年的妻子卡莉斯塔，溫情感謝妻子「成就了我的夢想」。他更順勢提到希望大家不要錯過《印第安納瓊斯：命運輪盤》，也感謝同片的演員菲比、邁斯跟導演。

《印第安納瓊斯》系列又稱《法櫃奇兵》，可以說是好萊塢探險電影的始祖，一系列含最新作總共有五集，是一套橫跨40多年的系列作，堪稱傳奇。《印第安納瓊斯：命運輪盤》將於6月29日上映。