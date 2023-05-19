近年來青年返鄉務農已成為農業生產的一股力量，高雄市政府農業局相當重視青年農民發展，針對青年農民的「型農」培訓課程，規劃農業經營、通路、行銷以及品牌課程，作為青年農民從業實戰的核心能力訓練，導入農業六級化經營思維，擴大青年農民合作機會，頗受好評。今年的型農培訓招募計畫錄取40位，卻有124位農民報名爭取，錄取率僅1／3，熱門程度可見一斑。

高雄市政府農業局針對青年農民的「型農」培訓課程頗受好評。（高雄市農業局提供）

高雄市農業局局長張清榮於開訓日勉勵新進青年農民 ，農業局每年推出型農培訓就是為了讓大家瞭解與共同推動農業六級產業化，農業從生產、加工到銷售的過程都有創造產業價值的可能，並協助大家做好與市場接軌、與消費者溝通的基礎。同時，利用農業局開發的智慧型農業、農來訊、植物醫生等APP，讓在第1線生產可利用科技技術及資訊來協助生產及解決植物病害。加入型農大家庭之後大家從此將不再單打獨鬥，所有的型農同學、學長姐都成為彼此農業路上最重要的夥伴，農業局也將是大家從農路上最有力的後盾！

高雄市農業局局長張清榮於開訓日勉勵新進青年農民 ，成為彼此農業路上最重要的夥伴。（高雄市農業局提供）

今年新血亮點不少，來自旗山的學員張乃文是音樂碩士，畢業後到台北當了5年的演員，三年前返鄉開始跟著父母學習青果運銷經營管理，負責合作社的採購與業務開發，合作社主要經營截切水果，供應170所學校近10萬多名學生的營養午餐。張乃文說，過去在從事演員工作時，無暇顧及合作社事務，行銷的部分都另由專人在打理，返鄉後開始接觸農企業經營，行銷策略、通路開發等都必須要靠自己來制定，所以報名112年型農培訓班，透過課程學習打開了對農業、對行銷很不一樣的新世界。

另一個從事電子業的林琇棉，因為很喜歡吃芭樂，利用做二休二的閒暇時間跟爸爸一起在果園裡工作，原本家裡栽種出的芭樂都交給農會銷售，後來自己投入後創立「芭樂4千金」的品牌，開發宅配禮盒、經營社群，並將賣相不好的芭樂榨成果汁，非常適合牙口不好又喜愛芭樂風味的高齡長輩，成為爸爸送禮的首選。琇棉說，在學長姐的鼓勵下參加112年型農培訓班，從課堂講師的引導與演練操作，讓自己瞭解品牌定位的重要性，並進一步去思考牌定位與行銷策略的關聯。

林琇棉(左)原本從事電子業，利用閒暇時間在果園裡工作，後來創立「芭樂4千金」的品牌。圖右為張乃文。（高雄市農業局提供）

「型農培訓班」培育模式強調以目標為起點的學習行動，透過業界講師引導及實作工作坊，更加清晰自身經營定位發展，並精進行銷手法，在完成首年的初階課程後，每年農業局還會依當下產業趨勢規劃進階選修課程，型農每年可持續進行學習、體驗、運用、修正、再學習的環型歷程，在經營農業同時繼續保持吸收最新的經營行銷知識與實用技能，開辦至今已培育出600多位型農，超過十年基礎與扎根，使高雄型農日具規模及競爭力。