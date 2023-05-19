烏克蘭軍方及俄羅斯傭兵組織瓦格納集團雙雙表示，俄軍今天在烏東巴赫姆特市周圍進一步撤退。烏軍奮力挺進，展開擬議的反攻行動前先取得6個月以來最大斬獲。

路透社報導，前線附近的烏軍表示，俄軍正在轟炸出入的通道以拖延烏軍攻勢。巴赫姆特（Bakhmut）之役是歐洲自第二次世界大戰以來傷亡最慘重的地面作戰，俄國久攻數月不下，俄烏間的氣勢開始轉變。

烏軍砲兵部隊指揮官波達魯（Petro Podaru）說：「如今在大多數情況下，隨著我們開始推進，他們正在轟炸通往前線陣地的所有路線，因此我們的裝甲車無法載送更多步兵、彈藥和其他物資。」

烏克蘭軍方表示，部隊已在部分地區推進超過一英里（約1609公尺）。烏軍過去半年來一直處於守勢，挺過俄軍大規模攻擊，也讓俄軍難越雷池一步。

烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）在電視播出的評論中表示：「儘管我們的部隊在裝備和人員上並不具優勢…他們仍繼續從側面推進了約150到1700公尺的距離。」

基輔當局表示，烏軍已在巴赫姆特周圍發起局部攻勢，作為即將到來的大規模反攻的前奏，希望這將翻轉俄軍入侵15個月以來的氣勢。

烏軍取得進展的同時，俄軍內部在主導巴赫姆特之役的瓦格納集團（Wagner Group）與俄國正規軍之間的公開分歧也持續惡化。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指責俄國正規軍指揮官放棄了巴赫姆特以北及以南的據點，增加內側部隊被包圍的風險。

普里格津對俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）喊話：「我公開向國防部最高領導層發出呼籲，因為我的訊息沒有被看見…請不要放棄側翼。」