已婚金鐘獎主持人「小兵」薛紀綱上月被狗仔葛斯齊爆料搞婚外情，並拋出與小三親吻的照片，對此，薛紀綱第一時間承認，表示抱歉給大眾帶來不良示範，太太王湘涵則強調需要時間釐清，日前母親節王湘涵先是曬出和女兒的影片，昨(18日)解釋母親節和公婆、老公、及孩子一起度過，彼此似乎已經重修舊好。

薛紀綱和王湘涵不僅是夫妻，也都是節目主持人搭檔，葛斯齊先前便預告有位金鐘主持人正在偷吃，上月更進一步放出薛紀綱和神似Makiyo的女子親吻照片，並補充手上握有更多鐵證，連薛紀綱和小三約會過的地點他都知情，包括一起到嘉義旅行，也到過飯店和KTV等，薛紀綱則表示，抱歉傷了伴侶和父母、觀眾和工作上恩人的信任，「我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒」。

薛紀綱發文。（圖／翻攝自我是小兵薛紀綱臉書）

薛紀綱爆出桃色風波後，過去主持的原民台節目《Kakudan時光機》就傳出不再跟薛紀綱合作，但電視台澄清：「一直以來，《Kakudan時光機》並無固定主持人，每季我們都會依屬性尋找最適合的主持人，最新一季我們早就已開始籌製中。」並非臨時換人，而是暫時沒有合作規劃。

王湘涵發文。（圖／翻攝自王湘涵臉書）

昨薛紀綱發文說：「賦閒在家，只好認真煮飯」，並分享自己精通的拿手菜，包括雞油蔥飯、烤里肌肉、洋蔥鮪魚、番茄炒蛋、奶油白菜、蘿蔔玉米豆芽排骨湯等，王湘涵則解釋，母親節有跟另一半一起過，「一起過了一個平靜、溫馨、如常的母親節」，粉絲也為她打氣說：「像姐姐又像媽媽一樣的主持人，母親節平安喜樂」。