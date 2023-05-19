新竹市19日凌晨出現豪大雨，市內多處嚴重積水，另前市長林智堅任內興建的棒球場跟永恆之丘納骨塔也出現積水的情況。對此，新竹市長高虹安今清晨先到「災區」現場變指揮，並利用臉書全力宣導天氣與交通狀況，同時解決市民的交通申訴。不少網友都直呼，「第一次覺得有市長，之前任何反應都已讀不回」。

新竹市政府今早發布公告，指出大坪頂永恆之丘二樓祭祀空間及神主牌位、三樓週邊以及內圍亦有積水情形，已於第一時間動員人力，進行排除與清潔工作。另高虹安本人在早上4點50分接獲通報後，就與消防局長李世恭及市府相關人員，趕赴現場勘查各地積淹水情形。

此外，高虹安於早上5點35分在臉書撰文提到，雨量已超過新竹市排水系統負荷，造成轄內多處積淹水，多處地下道積淹水，水深已約100公分。高當下還提到，為確保用路人安全，新竹市府緊急上述地下道皆封鎖，宣導民眾避開相關路段。

新竹市府團隊在臉書回應市民陳情。（圖取自高虹安臉書）

高虹安隨後還透過留言，持續通知新竹市民天氣狀況跟交通改善狀況。除此之外，也有不少民眾到高的臉書反應交通號誌異常跟淹水問題，高市府團隊也積極回應並進行處理。

對於高虹安此次處理淹水的做法，不少新竹市民相當讚許，留言「全新竹團隊都動起來了，真是可敬可佩，辛苦了團員們」、「新竹市政團隊成員，您們辛苦了！在高市長的帶領之下，我們市民有感」、「會做事總比會作秀更能贏得民心」、「辛苦市府團隊了，趁著今天下雨，希望各區公所可以將淹水路段都錄案管理」。

不過也有網友持相反態度，稱「該監督的時候監督，該救災的時候救災，事前防範事後檢討，重點是要制定有效的防災系統」、「政府單位一定要有未雨綢繆的規劃，氣象單位已有提早通知了，疏通水溝清除雜物等工作要提早施作，不要等淹水了再來管制交通」。新竹市消防局對此則回應，主要是清晨雨勢過大，該市最大時雨量高達106毫米，瞬間雨勢超過排水系統負荷，才會造成此次淹水。