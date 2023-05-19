高苑科大去年9月遭教育部列為專案輔導學校，校內自救會、董事會內鬥多時，自去年6月開始積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。教育部今(19)日表示，該校改善期限至5月31日止，如屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起停招，並於當學年度結束時停辦。

教育部表示，高苑科技大學因財務惡化，自111年6月起有積欠教師薪資情事，已違反教師待遇條例由教育部開罰6次，分別處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。

教育部提到，該校已被列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止，如學校屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起停招（112年8月1日），並於當學年度結束時停辦（113年7月31日）。

教育部指出，學校停招後，將由教育部重組法人董事會。法人得自重組董事會後，申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資。另已積欠之薪資，後續得於解散清算過程中，處分校產支付積欠之薪資。但到目前，未接獲該校有資金挹注訊息。