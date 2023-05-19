苗栗縣竹南鎮公義里陳姓農戶所有稻田出現一個30米大型天坑。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮公義里陳姓農戶所有稻田出現一個大型天坑。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮公義里陳姓農戶所有稻田，19日上午出現大雷雨後稻田地層陷落，形成1個直徑30米，深約5至6米的大天坑，據田主及竹南鎮公所初步調查了解，陷落稻田旁農路下方埋設有大型農業灌溉涵管，是否因灌排故障外洩導致稻田砂土流失才造成天坑？鎮公所將在下午安排會勘查明原因，並研擬補救方案。

由於國內近期發生多起天坑事，引來許多民眾關心公共安全問題，竹南鎮公義里這處天坑，位在陳姓農戶所有的稻田中，天坑上方剛好是一條農路，整個路基下方業已掏空，農路的水泥路基整個裸露在外，明顯有塌陷的危險，竹南鎮公所獲報後，已緊急封鎖農路進出，並呼籲民眾避免通行，以維安全。

據竹南鎮公所秘書謝文福表示，5月10日就接獲陳姓地主通報指出，他的稻田出現地層陷落，當時問題還不很嚴重，19日突然地層陷落範圍快速擴大，可能與上午開始的大雷雨帶來超大雨量，加速地層陷落才形成如此大的天坑。據公所與陳姓地主會勘了解後得悉，發生地層陷落的稻田農路下方，埋設有大型農業灌溉涵管，是否因涵管破損造成管內供水外洩，進而沖刷旁邊田土後，才導致地層陷落？將請專家前來會勘確認後，研擬補救措施。