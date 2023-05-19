台美21世紀貿易倡議將簽署首批協定，行政院長陳建仁表示，相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。

陳建仁表示，對此除表達高度肯定，也感謝鄧振中政委帶領經貿辦及各部會同仁不辭辛勞，於台美兩國進行多次溝通與談判，成果豐碩，極具歷史意義。

陳建仁表示，首批協定的簽署不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。

陳建仁強調，協定後續仍有至少7項議題需進行談判，期盼行政團隊能秉持初衷，繼續力爭國家利益最大化，並善盡社會溝通之責任，追求台美雙方共同利益，也增進民眾對政府之信賴。