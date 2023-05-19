延續去年為全世界旅人帶來三萬英尺高空的感動，全新年度「2023新北天際影展」，即日起於長榮航空全航線班機娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品，為讓新北紀錄片飛得更高更遠，除與長榮航空攜手飛向全世界航點，今年再新闢網路天際翱翔，於LINE TV平台上架，更推出抽機票大獎活動。

新北市政府新聞局今（19）日舉辦「Fly Higher！2023新北天際影展」記者會，公布與長榮航空全新年度的合作，將跨越空間與時間界線同時串流影音平台上架，更推出專屬濾鏡拍照抽長榮航空機票的豪華獎項。新聞局去（2022）年首度攜手長榮航空獨家合作「新北天際影展」，讓新北市紀錄片獎優選影片登上飛機，透過天際線串起新北市紀錄片的世界地圖，廣受旅客及影像工作者好評。

為拓展多元放映管道，今年也和線上影音平台LINE TV合作，將「新北天際影展」精選紀錄片上架至平台，讓在長榮航空飛行旅程中看片看得意猶未盡，或暫時無出國計畫的民眾，也能透過無國界的網路影音平台，延續翱翔天際欣賞紀錄片的感動。

新北市長侯友宜表示，「對的事，就要去做」，新北市以行動支持紀實影像創作持續了13年，始終秉持多元包容的態度接受來自世界各地的紀實影像，前陣子有導演告訴他，這對公部門來說是件不容易的事，且「新北市紀錄片獎」逐漸產生正向的社會影響力，謝謝長榮航空願意與新北市攜手做對的事，也謝謝所有紀錄影像創作團隊的支持，新北市會繼續努力，堅定的作為所有紀錄片工作者堅強的後盾，讓新北市一直是「紀錄片友善城市」。

侯友宜強調，新北市一直以來積極將「新北市紀錄片獎」帶到世界各地，五月初新聞局也組成訪問團參與新加坡華語電影節，拓展新北市紀錄片獎視野，透過鏡頭讓新北躍上國際、讓世界看見台灣。

長榮航空董事長林寶水表示：「長榮航空跟新北市政府攜手在飛機上推出的『新北天際影展』已經邁向第二年了，非常榮幸能跟新北市政府繼續合作，讓全球旅客在飛機上可以欣賞到得獎的紀錄片，為推廣台灣藝術創作盡一份心力，也獲得許多旅客的迴響及好評。國境大門開啟後，出國旅遊或洽公需求持續增加，長榮航空航班數已恢復八成以上，許多航線載客率也超過九成，今年也連續八年獲得SKYTRAX五星級航空的認證，期望未來大家有機會搭乘長榮航空時，別忘了一定要觀賞『新北天際影展』，讓我們一起看到『感動無所不在』的人文風情。」

「2023新北天際影展」延續去年2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，包含：5月推出陳芯宜導演《行者》、尚若白導演《苦伶的臉譜》、林詩純導演《修片林小姐》；7月將推出何婷婷導演《足夢邊境》、黃嘉俊導演《地瓜阿爸》、陳潔瑤導演《泰雅．巴萊》；9月上架徐靖倫導演《紅毯的那一端》、林煥文導演《遷移啟事》、張楠導演《我的生命線》；11月份呈現陳樂晞導演《翻越之後》、張緯誌導演《K9 Canine》、周文欽導演《萬里路》，多樣主題、真實的畫面，不同的人生故事，都在「2023新北天際影展」，等你進入一場紀錄片的世界。