七大工業國集團（G7）廣島峰會直播

今年七大工業國集團（G7）峰會在日本廣島舉行，除了地點有特別的涵義外，也有特殊的重要性。

CNN新聞網19日的分析指出，廣島是世界第一個遭核攻擊的地方，當這些領導人在討論俄烏戰爭時，可以適當地提醒人爆發核戰的風險。而另一個在討論議程上的，則是和俄羅斯關係緊密，但提議要當俄烏戰爭調停人的中國。

俄羅斯有將近6,000枚核彈頭，由於俄烏戰爭僵持不下，讓整場戰爭始終籠罩在核武陰影下，也因此，G7成員對進一步制裁莫斯科立場一致。

而對這次G7峰會主辦國日本，還有東京最重要的盟友美國來說，就在廣島門口的北京不斷強軍，實在令他們憂心忡忡。一眼注視中國，而另一眼緊盯北韓的日相岸田文雄去年12月承諾，將把東京的軍費增加一倍，僅次於美中之後。

面對北京，拜登似乎毫不懷疑，他擁有岸田的全力支持。畢竟有數以萬計美軍駐紮日本，美日1月才宣布，要大幅加強軍事關係，而美國更將成立海軍陸戰隊新單位，以加強日本防務。

同樣的，英國也在加強和日本的軍事關係，倫敦1月宣布，雙方將達成歷史性國防協議，以互相部署軍隊。而最令東京擔心的，就是北京對台灣的立場。解放軍去年8月軍演時，飛彈曾落入台灣附近的日本專屬經濟海域。

然而，G7成員國對中方的態度，並不如像對俄羅斯那麼一致。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪問北京後，被問及兩岸衝突的可能性時曾說，歐洲絕不能「只是美國的追隨者」。他直指，歐洲絕不能被不屬於自身的危機困住，因為這會阻礙它建立戰略自主權。

然而，無論是美國，或是馬克宏的部分歐洲夥伴對馬克宏的說法反應都不太好。而這預料將在G7成為話題，起碼在閉門會議中是如此。

此外，據路透報導，就在G7成員國在廣島舉行峰會，以考量北京的「經濟脅迫」和其他顧慮之際，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）卻直言，和中國維持「穩定和富建設性」的合作符合歐盟和中方共同利益。

而據美聯社報導，基本上，G7成員領導人雖然異口同聲，表示對北京感到擔憂，但問題在於，要如何將憂慮化為行動。