國民黨今召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會，質疑民進黨立委陳歐珀接受im.B案詐騙主嫌曾耀鋒所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，點名民進黨主席賴清德應該出面向受害人與社會道歉；若民進黨不做處理，繼續裝聾作啞，就證實了民進黨根本是詐騙共犯。

國民黨立委指出，詐騙全台的im.B借貸媒合平台，詐欺金額高達25億之多，造成許多民眾家庭破碎、財產損失，就連被害人的身障補助金都要詐騙，令人髮指，該詐騙集團負責人與民進黨很多高層人士都有親近合照，這意謂該集團與綠營關係匪淺，其中陳歐珀長期接受該集團供養，包含服務處、保母座車，都是該集團負責人曾耀鋒及女友張淑芬提供，陳歐珀明顯就是被詐騙集團供養。

現場以電話連線方式，遭詐騙75萬元的受害人「敗家輝哥」表示，im.B公司去年參加金管會主辦的台北金融科技展，讓投資人相信這是合法的B to B集團，但沒想到居然是最大的詐騙集團，他提出民事訴訟，卻被刁難要提出對方的戶籍地等相關資料，但主嫌都已經脫產，錢不知流到哪裡去？所以他們以自救會方式集體到地檢署控告。

副發言人呂謦煒指出，受害者提到的活動 FinTech 台北金融科技展，主辦單位是行政院金管會，民進黨政府應不應該公開說明清楚？為什麼這樣一個官方主辦的活動，竟然讓詐騙集團參與，最後讓民眾誤信，民進黨政府沒有責任嗎？

呂謦煒表示，陳歐珀曾多次和詐騙集團首腦合影，甚至這是2019年，陳歐珀在一場公開活動中，居然還跟前衛生署長涂醒哲一起，與詐騙集團的首腦站在一起比讚，讓民眾誤信他和政商名流的關係。

此外，呂謦煒提及，一般民眾正在受到詐騙集團困擾，詐騙案屢創新高之際，民進黨居然為了政治鬥爭、見縫插針，在IG上大玩詐騙梗，模仿詐騙集團的對話，讓很多民眾傻眼，民進黨對打詐根本不負責任，.台灣詐騙集團愈來愈猖獗，當人民深陷詐騙其害，身為執政黨的民進黨卻能把沈痛當有趣，把人民被詐騙的血淚當政治鬥爭工具，清德所謂的信賴台灣，難道是「信lie台灣」？