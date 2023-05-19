綠營指新北市政府以新聞局預算幫新北市長侯友宜做競選影片一事，新聞局今反擊綠營民代又來潑政治髒水。（陳慰慈攝）

針對綠營指新北市政府以新聞局預算幫新北市長侯友宜做競選影片一事，新聞局今反擊綠營民代又來潑政治髒水，新聞局基於職責所在，自製市政行銷影片，用意就是在將市政參訪過程以影音形式，廣為市民朋友所知， 並且藉由網路無遠弗屆的特性， 以影音行銷新北， 讓國際看見新北，身為地方民代居然刻意扭曲事實，匪夷所思。

市府強調，市府團隊出國進行市政參訪、交流，加以進行市政宣傳也是各縣市政府新聞相關局處的業務 ，非新北市獨有。新北市身為全國人口最多的城市， 扮演的當然是中華民國的關鍵角色，行銷新北市，讓新北邁向國際，促進交流，也是新聞局的職責。

市府指出，刻意抹黑的有心人士，同時身為地方民代，亦理應肩負增加新北市民光榮的責任，沒想到不但不支持行銷新北的每一個機會，還企圖混淆視聽， 扯新北後腿，令人深感遺憾。

市府表示，當副總統賴清德在總統府和球星合拍影片上架時，身為全國最大城市的新北市政府也樂見台灣因此擁有更多曝光機會。再次呼籲有心人士， 「 以佛心看人，人人皆是佛；以鬼心看人，人人皆是鬼。」，問政切勿雙標！