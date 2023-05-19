涂晨洋新歌MV邀請3位猛男助陣拍攝。（真想和你工作室提供）

涂晨洋今年3月登上《超級紅人榜》，改編翻唱費玉清的〈最後的車站〉，透過動感唱跳的方式，加上2位火辣舞者助陣，引起廣大迴響，不只主持人于美人大讚這表演非常有商業價值，連金曲歌王荒山亮老師也直誇他的台語發音實在是咬字太標準了。首次征戰選秀舞台就獲得如此高評價，涂晨洋決定趁勢追擊，推出全新單曲〈容貌焦慮〉。

〈容貌焦慮〉不僅擁有電音曲風及幽默歌詞，MV還加入三位猛男及2位性感火辣的舞蹈老師編舞及伴舞，整首歌從頭跳到尾，一路嗨到底。他說：「雖然現在口罩解禁了，但是你會發現有的人，罹患了容貌焦慮，因為覺得自己戴口罩，好像比不戴口罩好看，所以很多人反而把戴口罩變成一種『安全感』，所以我也結合很多流行用語。」

近年投資副業有成的涂晨洋，之前進修陸續考取4張證照，包括澳洲Lycon除毛師證照、美國NAHA國際芳療師證照、經絡按摩師證照、HMST健康管理師證照，一直以來自認非常精明的他，卻也有過被詐騙賣假包的糗事；涂晨洋回想自己曾有一段時間喜歡買名牌包包，透過朋友推薦在高雄鬧區有一間精品店，看起來都相當高級，出入的也都是名媛貴婦，而且賣的包包全都自稱是櫃上的新貨，但沒想到當時買了一個要價10萬的包款，原本滿心期待的揹出門逛街，沒想到卻被專櫃店員一句話，讓他覺得超級羞辱。

涂晨洋當時因貪小便宜，被精品店員用套路和話術，信以為真是正品，且還能以七折的價格購入包包，才一時鬼迷心竅買了假名牌包，後來有次逛街，還揹著包包到正櫃裡去詢問「店裡有賣這款嗎？」當下櫃姐先說「以前有賣，但現在缺貨」，不過又接著說「先生你的內裡好像怪怪的，我們的內裡都有花紋」，讓涂晨洋被這句話打醒，覺得超丟臉，「他沒有直接說我的包是假的，但就是暗示，我後來就覺得好丟臉，就趕快離開那個地方」，他希望透過自己的經驗，奉勸大家不要貪小便宜，有時便宜真的沒好貨。