莫迪政府為打造印度成為全球電子製造業的樞紐，自2020年推動四大投資獎勵措施，包含「生產鏈結獎勵計畫-大型電子製造」、「電子零組件與半導體製造計畫」、「電子製造業聚落2.0計畫」、「半導體與顯示器製造生態系統發展計畫」，培養電子業在地供應鏈，因此帶動電子業的蓬勃發展，依印度電子資訊技術部(Ministry of Electronics and Information Technology)資料，2022年該國電子業產值為800億美元，預估2026年上看1400億美元，以10.3%複合年增率成長，其中又以消費性電子表現最為亮眼。

台灣ICT產業發展具深厚底蘊，在半導體及電子製造掌握優勢，是印度電子產業鏈發展最佳的合作夥伴，無怪乎鴻海(2317)董事長劉揚偉在公開場合表示印度IT就是India與Taiwan的結合。

為協助台灣業者掌握印度電子製造業商機，外貿協會將組團參加2023年9月13日至15日在印度班加羅爾舉辦的「印度電子展」。2022年該活動展出面積2.5萬平方公尺，吸引19國343家參展商使用1989個攤位，有逾35國近2.1萬的觀展人次，三天展期更辦理超過1500場的B2B商洽會，創造近1億美元的商機，是印度規模最大的電子專業展。

班加羅爾是印度第三大城，有印度「矽谷」之稱，逾1500家國際高科技電子及EMS相關業者群聚，如Apple、Microsoft、Google、鴻海、和碩(4938)等，2022年更被聯合國譽為全球第四大科技創新城市。