新加坡籍車姓男子在醫院掌摑救護員。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

新加坡籍男子在醫院掌摑救護員。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

新加坡籍車姓男子18日凌晨在中西區一家酒吧喝的酩酊大醉，卻酒後喧鬧客人，店家報警，警方見他無法清醒，找來救護人員將他送醫，不料他竟在醫院內無故掌摑消防救護員黃偉哲，黃員不甘受辱，事後到警所提告妨害公務與傷害。

新加坡籍的車男外型高大壯碩，他18日凌晨在中西區湯德章公園附近1家酒吧喝醉，不停騷擾客人，並與客人起衝突，店家只好報警。

警方到場見他醉到無法理性溝通，找來救護人員，將這個燙手山芋丟給消防單位。消防局2名救護人員黃翊誠與黃偉哲在凌晨2時許到達現場，發現他右手擦傷、左臂疼痛，初步包紮止血，將他送往衛福部台南醫院。

車男卻在檢傷區時繼續發酒瘋，向黃偉哲叫囂「你要打我嗎？」黃員語氣平和安撫對方，「請你冷靜，我們現在在醫院，不會打你」車男自行從擔架床起身，突然出手掌摑黃員左臉。當場「啪」一聲響亮的巴掌聲，令當場救護員與護理師一陣錯愕。

黃員當場喝斥「你打我？幹什麼東西，可以動手是不是？」、「這巴掌是什麼意思？」、「我可以叫警察」，他驗傷後，左臉頰與耳朵鈍傷，後續聽力需門診追蹤，決定向警方提告車男妨害公務與傷害。

台南市消防局長李明峯得知震怒，強調不容許救護暴力，支持同仁提告到底。台南市長黃偉哲表示，絕不容忍救護人員受侵害。

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