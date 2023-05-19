阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）與示威群眾今天在首都布宜諾斯艾利斯齊聲抗議國際貨幣基金（IMF）的緊縮措施，雙方緊張關係加劇。

路透社報導，阿根廷目前面臨近109%的通貨膨脹率，美元外匯儲備也漸枯竭。

數以千計阿根廷民眾走上布宜諾斯艾利斯街頭，抗議嚴峻的經濟情勢和國際貨幣基金的作為，許多人指責這個國際組織的緊縮措施導致阿根廷20年來最嚴重的經濟危機更加惡化。

阿根廷是南美洲穀物生產大國，與國際貨幣基金的關係向來緊張，在保守派前總統馬克里（Mauricio Macri）主政下，雙方於2018年達成一項570億美元的計畫，以避免阿根廷的經濟危機。但計畫失敗，由去年一項440億美元的新協議取代。

然而，嚴重乾旱重創阿根廷的穀物出口，影響這個國家最大的美元外匯來源，迫使雙方回到談判桌上修訂去年的協議。阿根廷希望更快獲得國際貨幣基金撥款，也希望放寬經濟目標。

艾柏托．費南德茲今天在社群媒體推特（Twitter）寫道：「這不僅是債務問題，更是一種犯罪。」他引用一份新的政府審計報告，結論指出，最初的協議缺乏應有的影響評估研究，也未經恰當的立法管道處理。

艾柏托．費南德茲批評過最初的協議，如今呼籲依法全力調查。

上街抗議的莫拉萊斯（Norma Morales）說：「我們擔心國際貨幣基金干涉阿根廷內政問題。」她主張政府補貼必不可少，尤其是在貧困率已上升到約40%的情況下。