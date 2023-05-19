美國聯邦參議院一名助理和一名國防官員今天表示，五角大廈高估交付烏克蘭的武器價格至少30億美元，不過誤算也得以讓拜登政府不用再另向國會要錢軍援烏克蘭反攻。

「華爾街日報」報導，五角大廈將部分庫存武器提撥給烏克蘭，但在估價時不慎以較高的新裝備價格計算，以致高報軍援金額，比實際價值高出至少30億美元。

自俄國去年2月底入侵烏克蘭以來，五角大廈軍援烏克蘭的金額已超過440億美元，價格計算錯誤也讓五角大廈多出至少30億美元的空間得以再給烏克蘭更多裝備。美方是在3月的內部稽核時發現計價錯誤，官員們表示，這可讓拜登政府省去下個會計年度額外向國會要錢軍援基輔。

「紐約時報」指出，外界要求拜登政府說明何以能在不向國會額外開口下繼續軍援烏克蘭的壓力越來越大。五角大廈與國務院官員今天告訴國會議員，由於發現計算出錯，給烏克蘭的資源得以變多。

但行政部門的說明非但沒安撫到國會議員還招來批評。眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike D. Rogers）發表聯合聲明：「這些錢本可用於額外的武器與撥補供烏克蘭即將展開的反攻之用，卻反而被分配到本會計年度的尾巴。」

兩人要求行政部門亡羊補牢，趕快交付長程飛彈與集束彈藥給烏克蘭。

路透社引述一名美國參議院助理與一名國防官員指出，五角大廈高估送交烏克蘭裝備的價格，估錯價也讓美方有空間提供更多武器給基輔防禦俄軍。

兩名高層國防官員今天透露，這項錯誤肇因援烏的裝備是從庫存中提取，但卻以較高的新裝備價格計價。

一名高層國防官員告訴路透社：「我們發現所給（烏克蘭）裝備價值在估價方面不一致。」消息人士透露，國會今天接獲行政部門關於計價調整的通知。

這名國防官員表示，隨五角大廈徹底檢討計價情況，高估金額可能還會繼續增加。他指出，五角大廈現在會以現行成本計價，不會再用採購時的價格。