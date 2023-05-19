新竹市19日凌晨自3點25分持續狂炸新竹，最大時雨量高達106mm，造成竹市多處積淹水，不只多個地下道淹水、造成車輛泡水，東門城下的表演廣場淹水更比成人高，有民眾拍下照片嘲諷是古蹟游泳池，不過，市府與市議員陳建名都趕緊澄清，東門城設計本就是「小型滯洪池」，是為減輕下水道負擔。

陳建名說，網路上將新竹市東門城滯洪情形，誤解為淹水災情，經查證了過去資料，他要還原事實，他指出，鑑於幾年來竹市多次豪大雨，造成護城河排水不及，暴漲、溢流至兩側路面、甚至店家，新竹市政府於2019年進行「東門城暨護城河整體環境改造工程」，並於2021年完工重啟。

設計師邱文傑也在當年說明，此工程將東門城納入「都市治水防災系統」，並特別將護城河與東門城連結處的平台下降，當急驟雨來時，東門城廣場可做為小型滯洪池，在市區老舊排水系統僅能容納最多40毫米時雨量的整體狀況改進之前，能有效減輕周圍下水道排水系統的負擔。

也就是說，現在的東門城景觀工程設計概念確實有蓄水滯洪功能，但絕對沒有游泳池功能，也絕對嚴禁跳水。

市府都發處也澄清指出，東門城「迎曦門」歷經兩次環境設計改造，並於2019年改造時考量都市防災滯洪，因此當急驟雨來時，東門城廣場可做為小型滯洪池，減輕下水道系統的負擔。

此外，大坪頂永恆之丘2樓祭祀空間及神主牌位、3樓周邊以及內圍亦有積水情形，市府已於第一時間動員人力，進行排除與清潔工作，也請市民出門務必小心，注意安全，市府團隊將持續排除各處積淹水災情，盡速恢復市容。