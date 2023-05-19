曹佑寧說曾對美髮業有興趣。（TVBS提供）

職位大風吹，王子、謝依霖替客人洗頭。（TVBS提供）

曹佑寧日前到TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍擔任小幫手，曾對美髮業有興趣的他說：「我國中有幾度想去學剪頭髮，覺得髮型師很帥、很有魅力，這次有小時候夢想成真的感覺，也體會到美髮業的辛苦。」一圓美髮夢的曹佑寧更曝多年前與謝依霖有一「摸」之緣。

至今難忘的曹佑寧提到，剛出道時在《康熙來了》遇到謝依霖，她當時主動說要摸他的腹肌，力道也沒在客氣，印象很深刻，「我覺得她一直都很活潑幽默，即使現在成為人妻還是很有自己的風格。」謝依霖被曹佑寧喚起回憶，「但你變了，現在變得更帥、更成熟。」

本周最大驚喜在藝術總監謝金燕宣布設計師與助理職務大對調，彼此在限時內體驗不同工作，謝金燕說：「私心想讓每位助理都有機會上戰場，也希望大家換位思考，未來更有同理心瞭解彼此需求，更有默契的互助，讓星之沙龍更進步。」

王子表示：「我很感謝柏峰、蔡朕非常細心的教我洗頭，透過角色互換更能體會助理的辛苦，不只是洗頭技術上的困難，還要克服腰痠，其實真的很吃力。」