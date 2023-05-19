國內首起公私校整併過關！台灣科技大學合併華夏科大一案，教育部今(19)日證實已順利通過審核，公文也已送出給兩校，盼此起公立大學與私立科大的整併案，能提供給所有學校參考。

教育部技職司長楊玉惠表示，已核定兩校整併計畫書，並在昨天發文給兩所學校。教育部樂觀看待兩校合併，也沒有其他新增額外條件，合校流程全部依照計畫書來進行。

楊玉惠提到，此起公私校合併是非常成功的案例，可以提供給其他私校參考，如果財務等情況已出現問題，不要等到難以處理時才想到後續發展，建議趁著學校還有現金盈餘，提供給教職員工最為優退的慰問金。

至於華夏科大，最快這一兩天就會宣布112學年度停招，並於115學年度結束後停辦。

台科大回應，兩校均在18日收到教育部公文，教育部原則同意整併計畫書。而華夏科大自112學年度起停止全部班級招生，整併期間華夏科大師資質量基準應符合「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」第4點附表1規定，停招系所分年所需專任教師數，以維護在學學生受教權益。

台科大說明，華夏科大得於整併期間免受校務評鑑，經費獎勵及補助之申請，依各補助要點辦理。華夏科大於解散清算後，將剩餘校產捐贈台科大。整併期間，台科大得與華夏科大討論無償借用校地供臺科大使用。

台科大強調，台科大得以專案方式聘任（用）華夏科大教職員工，惟適用人員僅限於整併計畫書核定日華夏科大仍在職現有人員，臺科大修訂「延攬專案及客座教學研究人員要點」，兩校整併計畫書所列人員得免對外公開徵才之規定。