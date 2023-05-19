第四波本土疫情來了，XBB本土占比達54％，躍升為本土主流病毒株之一。台大公衛學者陳秀熙說，XBB導致國人重複感染率升高。腎臟科醫師洪永祥表示，慢性病患者確診殺傷力超大，提醒有腎臟疾病的朋友，近期還是少去人多地方、乖乖待在家。

腎臟科醫師洪永祥昨在臉書上分享，新冠疫情大反撲，問題是大家已經脫口罩，也不再繼續噴酒精消毒了，但是確診新冠肺炎對於慢性病患者來說，殺傷力真的超級大。請「腎友」最近還是乖乖待在家裡面，盡量不要去人多的地方。

台大公衛學者陳秀熙17日也表示，有「大角星」之稱的XBB，導致國人重複感染率上升至12.5％創新高，再感染比例增加更快，其中65歲以上再感染的機率最高；且再感染的嚴重程度會增加2倍，尤其中重症者痊癒後再染疫住院的風險是輕症者的6倍。

疾管署副署長羅一鈞說，第四波本土疫情來了，XBB本土占比已達54％，躍升為本土的主流病毒株。根據近4周的監測，目前本土流行的病毒株多為BA.2.75（54％），其次為XBB（37％）及BQ.1（5％），XBB占比已有穩定增加趨勢；但若單看上周新增檢出，XBB早已超過BA.2.75，躍居主流病毒株。