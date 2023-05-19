國內新冠疫情再度升溫，近期也有不少民眾發現，身邊確診的人變多了，就連過去3年沒有確診的「天選之人」也中鏢！中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，過去3年疫情不太可能沒有碰到病毒，所謂天選之人應是曾經無症狀感染者，由於感染後抗體較低，隨時間慢慢下降，就可能再度感染。

疾管署日前提醒，國內已正式進入「第四波疫情」，預估持續上升到6月底。何美鄉指出，未來疫情會一直這樣，明年也會、後年也會，病毒不會消失；最近疫情升起應該和解封旅遊有關，由於新冠肺炎具有季節性，應該會在秋冬時出現較嚴重的疫情。

有些人過去3年都沒有確診，自詡為「天選之人」，卻難逃第四波疫情。何美鄉認為，這些人可能曾接種疫苗，且曾經無症狀感染，因為只要在社區內活動，不太可能沒有碰過病毒；由於是無症狀感染，感染後產生的免疫力較弱，隨著時間逐漸下降，到一定程度就被感染。

何美鄉指出，對於健康的人來說，疫苗加上感染就是很好的防火牆，每一次感染都是讓你變得更強，但若是不打疫苗的長者，「永遠都是處在非常危險的狀況！」

另外，目前國內口罩令逐步解除，僅醫療院所強制戴口罩。何美鄉提醒，小朋友還沒有足夠的免疫力，慢性病患也是重症高風險群，這兩類人需要特別留意，前往人多的地方需要自主戴口罩。